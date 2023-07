La cagnolina Bella ha trovato un altro papà. Era rimasta per due mesi alla deriva col padrone in mezzo al Pacifico

Insieme a lui solo lache ha lottato per la sopravvivenza spartendosi con Shaddock acqua piovana e pesce crudo. La barca aveva lasciato il Messico per la Polinesia francese in aprile. ...La gioia di essere tornato a terraferma è stata offuscata dalla dolorosa decisione di dover lasciarealle spalle. Laè stata lasciata in Messico mentre il marinaio è tornato a casa.Questo filmato mostra il salvataggio del naufrago australiano Timothy Shaddock che è stato per 2 mesi alla deriva nel Pacifico, con la sua, dopo che il suo catamarano "Aloha Toa" era rimasto danneggiato durante un uragano. I due, senza più viveri né acqua, sono sopravvissuti bevendo acqua piovana e mangiando pesce crudo. ...

Il naufrago Tim Shaddock si separa dal suo cane Bella, dopo due mesi alla deriva torna in Australia da solo La Stampa

Mercoledì scorso Shaddock è sceso dal peschereccio senza la sua compagna d'avventura per risparmiarle lo stress di un lungo viaggio, visto che aveva intenzione di tornare a casa in Australia ...Il naufrago Tim Shaddock tornerà in Australia senza il suo fedele cane con cui è rimasto 2 mesi alla deriva nel Pacifico ...