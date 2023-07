La band sannita “Meccanismi Armonici Indipendenti” semifinalista al premio Lunezia di Roma

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta domenica 23 luglio lasono i semifinalisti delle Nuove Proposte 2023 per il. È all’ombra del Colosseo, alle 21:00, che i componenti del gruppo emergente M.A.I. si esibiranno, contendendosi con altre 28 proposte da tutta Italia i posti in finale. Sony Music Publishing, si impegna con un contratto editoriale per uno degli otto finalisti, nonché nella collaborazione per un contratto discografico. La sedena vedrà operatori e produttori tra il pubblico e nel comitato d’ascolto. I(M.A.I.) si formano nel 2019 nella Valle Caudina creando un progetto di musica inedita, ricercando ...

Il 1° agosto si esibirà l'Auditoriumfeaturing Maria Pia De Vito & Raiz col progetto Tutto su ...scoperta delle bellezze storiche culturali e paesaggistiche di cui è ricco il territorio. ...In particolare giovedì 20 luglio, a partire dalle ore 19.30, la BIGUNISANNIO composta da docenti dell'ateneosi esibirà nel giardino del CUBO in Via dei Mulini. La scuola estiva ...Benevento . Prima hanno conquistato il pubblico inglese, poi il web. E' un momento magico per La Playtoy Orchestra alias i Trementisti giocattolo, la, originaria di Vitulano, che suona strumenti giocattolo ha regalato una memorabile interpretazione alla stagione 2023 del Britain's Got Talent con una performance da trasmettere ...

La band sannita "Meccanismi Armonici Indipendenti" semifinalista al ... anteprima24.it

Si svolgerà dal 31 luglio al 3 agosto il Jazz sotto le stelle Pietrelcinafestival. La 19ª edizione, intitolata Suoni E Visioni, ha il contributo della Regione Campania, il patrocinio del Comune, l’org ...Una serata sotto le stelle, accompagnati dalle piacevoli temperature delle serate estive ma soprattutto dalla musica dei Pooh. Nell’incantevole cornice dell’anfiteatro delle Terme di Telese, infatti, ...