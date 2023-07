Larussa alza il tasso d'interesse all'8,5%, dal 7,50%. La decisione dell'istitutosupera le attese degli analisti che prevedevano un rialzo all'8 per cento. . 21 luglio 2023Kyiv nazionalizza larussa Sense Bank Mentre la guerra giunge a un nuovo punto di tensione, ladell'Ucraina ha dichiarato che nazionalizzerà la Sense Bank di proprietà russa, una ...leggi anche Quanto sarà aggressiva (ancora) la Bce Lo scenario peggiora, i motivi Bce nel mirino degli analisti: cosa sta per accadere ai tassi Il piano dellaeuropea di mantenere i ...

La banca centrale turca ha aumentato i tassi d’interesse per il secondo mese consecutivo Il Post

La Banca centrale russa alza il tasso d'interesse all'8,5%, dal 7,50%. La decisione dell'istituto centrale supera le attese degli analisti che prevedevano un rialzo all'8 per cento. (ANSA). (ANSA) ...Non esclusi altri interventi in prossime riunioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - La Banca centrale russa alza il tasso d'interesse di 100 punti base all'8,5% annuo dal 7,50%. La decisione n ...