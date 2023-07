Kim si presenta al Bayern ma non dimentica Napoli | “porterò sempre nel cuore i napoletani”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 21 luglio 2023) Kim Min-Jae, ora giocatore delMonaco, ricorda con affetto la sua esperienza ae la vittoria dello scudetto. NOTIZIE CALCIO. Kim Min-Jae, ex difensore centrale del, ha dedicato parole d’affetto ai suoi ex compagni e alla sua esperienza nel club azzurro nel giorno della suazione alMonaco. Kim Min-Jae ricordanel suo debutto alMonaco: “i tifosi nel” Ricordando l’emozionante annata scudetto con il, Kim ha dichiarato: “Per me è stata fantastica, abbiamo riportato il tricolore adopo 33 anni e il merito è stato di tutti. I tifosi sono stati straordinari e li...