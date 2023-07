Kim in un video del Bayern mangia salsicce e crauti | «voglio imparare rapidamente il tedesco»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dalla mozzarella a. È il giorno della presentazione di Kim alMonaco, conferenza stampa eper i tifosi bavaresi. Cinque minuti diin cui Kim dice che porterà sempre i tifosi del Napoli nel cuore, che in Corea tutti lo chiamano MinJae, che vorrebbe essere chiamato così ma in Europa tutti lo chiamano Kim. Vorrebbe avere il nome MinJae sulla maglia. «A Napoli ho vissuto un’annata fantastica, abbiamo vinto lo scudetto, sono stato votato come il miglior difensore della Serie A, i tifosi del Napoli sono straordinari, li porterò per sempre nel mio cuore». Al responsabile della comunicazione deldice: «Facciamola in inglese ma il mio obiettivo èil». Kim zu seinem ...