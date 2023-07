Kiev | nuovo attacco a Odessa | bruciate tonnellate di cereali

"Nella notte i russi hanno sparato missili Kalibr da una portaerei nel Mar Nero, hanno colpito i terminal di grano di un'azienda agricola della regione di Odessa, distruggendo 120 tonnellate di ...23)Telepass: svolta nella governance Benedetto lascia,vertice (Il Sole 24 Ore, pag. 14)Gruppo Danieli: acciaio in Italia per(Corriere della Sera, pag. 26)Federacciai: Gozzi (intervista): ......l'Ungheria già ora contraria alla fornitura di ulteriori 500 milioni di euro fino a quandonon ... Il via libera politico alfondo per le armi non arriverà prima del vertice Ue di ottobre se ..."Nella notte i russi hanno sparato missili Kalibr da una portaerei nel Mar Nero, hanno colpito i terminal di grano di un'azienda agricola della regione di Odessa, distruggendo 120 tonnellate di cereal ...Nuove armi all'Ucraina. L'annuncio viene dagli Stati Uniti che promettono maggior impegno in favore di Kiev. L’Ucraina ha iniziato a ...