Kia | svelati i prezzi della Ev9 per il mercato italiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – Kia EV9 arriva sul: il Suv completamente elettrico, disponibile in configurazione a sei o sette posti, nasce sulla piattaforma E-GMP (acronimo di Electric Global Modular Platform), una “base” appositamente progettata dal Marchio coreano per veicoli 100% elettrici. È dotato di una batteria di quarta generazione da 99,8 kWh per un’autonomia nel ciclo combinato WLPT fino a 541 km, la EV9 dispone di una tecnologia di ricarica ultrarapida da 800 V che consente in soli 15 minuti di recuperare fino a 239 km di autonomia. (VIDEO) “La nuova Kia EV9 è il secondo importante tassello per quello che riguarda il settore dell’elettrificazione Kia. Siamo partiti due anni fa con la EV6, che è stata la prima auto ad essere costruita su una piattaforma dedicata esclusivamente alle auto elettriche EV vincendo tra l’altro il premio di ...

Per toccare con mano la qualità e l'innovazione del nuovo maxi SUV di casa, a Lignano Sabbiadoro, dal 22 al 23 luglio, sarà esposta la EV9 con la possibilità di effettuare anche test drive di ...Quanto costerà laEV9 Al momento del suo arrivo nei concessionari italiani, verso la fine di ottobre, laEV9 sarà disponibile in due diverse Launch Edition, chiamate rispettivamente Earth e ...Per toccare con mano la qualità e l'innovazione del nuovo maxi SUV di casa, a Lignano Sabbiadoro, dal 22 al 23 luglio, sarà esposta la EV9 con la possibilità di effettuare anche test drive di ...Arriverà sulle strade a fine ottobre ed sarà un prodotto che si posiziona in un segmento ancora più premium rispetto la EV6 ...Kia Italia comunica i prezzi per l’Italia di Kia EV9 Launch Edition: in versione Earth verrà proposta sul mercato a ...