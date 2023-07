Kia EV9 | svelati i prezzi di lancio del Suv 100% elettrico

(Di venerdì 21 luglio 2023) MILANO - Kia EV9 Launch Edition, in versione Earth verrà proposta sul mercato di casa nostra a partire da 76.450 euro e in versione GT - Line a partire da 81.650 euro. Primo SUV completamente ...

Kia EV9: prezzi e allestimenti per il mercato italiano La Gazzetta dello Sport

