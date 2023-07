Kia EV9 | svelati i prezzi di lancio del Suv 100% elettrico

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Kia EV9 Launch Edition, in versione Earth verrà proposta sul mercato di casa nostra a partire da 76.450 euro e in versione GT-Line a partire da 81.650 euro. Primo SUV completamentedi Kia, EV9 sarà disponibile a sei o sette posti ed è costruito sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP) piattaforma specifica di Kia per i veicolielettrici. La straordinaria presenza su strada prende ispirazione dalla filosofia “Opposites United”, che rintraccia l’equilibrio in aspetti tra loro contrastanti come natura, innovazione e tecnologia. Dotato di una batteria di quarta generazione da 99,8 kW, EV9 offre un’autonomia di guida fino a 541 chilometri (ciclo combinato WLTP) e dispone della tecnologia di ricarica ultra rapida da 800 V, che consente in soli 15 minuti di recuperare 239 chilometri di autonomia presso le colonnine ...