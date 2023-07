Kate e William preoccupati per Charlotte | problemi di famiglia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il principeMiddleton sono ormai gli eredi al trono d’Inghilterra, da quando Carlo ha ricevuto ufficialmente la corona del paese. I due principi del Galles si preoccupano adesso di trasmettere la stessa educazioni ai loro figli. Ma la principessasembra essere quella a dargli piùrispetto agli altri. Non sembra essere un periodo particolarmente tranquillo per il principeMiddleton, che devono vedersela con tantissime preoccupazioni che non gli danno pace. Mentre organizzano le loro vacanze estive, il principe e la principessa del Galles sono pervasi da pensieri, soprattutto nei confronti della piccola, che sembra dar loro moltiin fatto di educazione. Ecco cosa sta ...

Cosa ha raccontato della principessaprendono una decisione che cambierà per sempre la vita di George Il decimo compleanno di George I preparativi per il giorno speciale del piccolo ...Secondo il magazine americano, infatti,e Harry starebbero portando avanti alcuni ... Non è un caso, quindi, che l'erede al trono - in accordo con la moglieMiddleton - abbia deciso di ...Domani il principe George compirà dieci anni, mahanno le idee più che chiare sul futuro re. Addio per sempre alla tradizione Il 22 luglio 2013sono diventati per la prima volta genitori del principe George. Ora, però, a distanza di dieci anni il principe e la principessa del Galles avrebbero deciso di rompere con la tradizione,...

Kate e William prendono una decisione che cambierà per sempre la vita di George leggo.it

Il fratello di Kate Middleton, James racconta di quanto sia orgoglioso del lavoro che sta facendo la principessa e di amarla per le sue stranezze ...Un’attenta analisi di Hello! ha evidenziato come i due fratelli, nonostante le evidenti differenze caratteriali, si trovino in sintonia per quanto riguarda l’educazione e la crescita dei figli: «L’imp ...