Kata scomparsa | spunta una nuova pista Dove si trova la bimba

(Di venerdì 21 luglio 2023) Si sono spente le luci della ribalta. L'assalto dei mille e più giornalisti appostati nei pressi dell'ex hotel Astor è, oggi, solo un lontano ricordo. Il dolore della famiglia, la speranza di rire la propria figlia e l'incessante lavoro dei carabinieri invece sono rimasti gli stessi. La storia di, ladi 5 annia Firenze lo scorso 10 giugno, resta avvolta nel mistero. Non vi è, ancora oggi, un indagato. La procura, da un paio di giorni, avrebbe unatraccia. Unasulla quale lavorare. "La bambina sarebbe viva - ci racconta, in via confidenziale, una nostra fonte riservata - E sarebbe stata portata in Perù". La clamorosa novità sarebbe emersa durante uno dei mille interrogatori degli ultimi giorni. All'inizio c'è stata, giustamente, ...