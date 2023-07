Karadzic | il boia di Sarajevo che fu fuggitivo alla luce del sole Un eroe | per alcuni serbi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Quindici anni fa, il 21 luglio del 2008, viene fermato, mentre sta per salire sull’autobus 73 delle linee pubbliche di Belgrado, un anziano dall’aspetto imponente, con una gran barba bianca e gli occhiali, la fronte dissimulata da un cappello chiaro, le gote pallide, lo sguardo perduto in chissà quali pensieri. “Radovan, la dichiariamo in arresto!”, intima un agente in borghese.. Ildi. Il carnefice della Bosnia. Quando nel 1991 la federazione jugoslava si dissolve e a, dove convivono tre nazionalità (musulmani,, croati) scoppia il caos,assume il ruolo di teorico radicale della guerra, quale strumento indispensabile per attuare la pulizia etnica. Come dichiara esplicitamente nell’ottobre del 1991, al parlamento, ...