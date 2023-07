Kalki 2898 A D | il primo film indiano presentato al San Diego Comic-Con entusiasma con un teaser spettacolare

Kalki 2898 A.D.: il primo film indiano presentato al San Diego Comic ... Movieplayer

The film, which also stars Deepika Padukone, Amitabh Bachchan, and Kamal Haasan, is officially titled Kalki 2898 AD. The reveal was made at the San Diego Comic Con on Thursday afternoon (US time) in ...Il San Diego Comic-Con 2023 ha accolto il primo film indiano presentato all'evento e le immagini in anteprima di Kalki 2898 A.D. hanno entusiasmato i fan del cinema sci-fi.