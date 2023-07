“K-Pop” | il singolo di Travis Scott con Bad Bunny e The Weeknd

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 luglio 2023) La superstar statunitense certificata diamante esce con un nuovo brano in rotazione radiofonica dal 28 luglio È uscito oggi in digitale e dal 28 luglio entrerà in rotazione radiofonica “K-Pop”, il nuovodell’artista pluripremiato, certificato diamante e nominato 8 volte ai Grammy Awards, per la prima volta in collaborazione con gli hitmaker da miliardi di stream Bade The. Il brano anticipa il quarto album in studio “Utopia”, che sarà disponibile in versione digitale, CD e vinile. Riunendo 3 delle superstar più grandi dell’industria musicale, “K-Pop” riassume tutte le capacità dicome performer, autore, produttore e collaboratore, dimostrando di essere ancora una volta un innovatore in grado di portare la sua musica ad un ...