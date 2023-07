Juventus-Napoli | quando Agnelli disse a De Laurentiis | “La Juventus rispetta sempre le regole”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’attenzione torna a queldel 2020 e alle parole diriguardo alla volontà di Dedi spostare l’incontro. Lanon sta passando un periodo bellissimo per le vicende extra campo che l’hanno coinvolta: prima le repentine dimissioni dell’intero Consiglio d’amministrazione bianconero, compresi il presidente Andreae il vicepresidente Pavel Nedved, e poi tutte le vicende scaturite dall’ormai famosa indagine denominata Prisma.si parla di rispetto delleperò ci tornano in mente determinati episodi come quello relativo alla sfida tradel 2020, in periodo Covid. In particolare tornano alla memoria ...