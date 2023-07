Juventus-Kessie? Una sola possibilità | rumors | perché il caso si complica

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Non è una novità: ladeve vendere, smaltire, abbassare il monte ingaggi. Deve farlo per poi proseguire il mercato in entrata, dove sopra a tutto serve un colpo a centrocampo. In primis i bianconeri devono tagliare Arthur, Zakaria e probabilmente McKennie. E ancora, Paredes, mentre la conferma di Rabiot resta un obiettivo. Questi i nodi che Cristiano Giuntoli deve sciogliere, senza tener conto del-Vlahovic, che potrebbe partire di fronte a un'offerta adeguata. Certo, poi ci sarebbe Paul Pogba, ancora alle prese con il recupero dagli infortuni: nell'immediato non sarà a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Ma non viene dato in partenza: le sirene che suonano dall'Arabia Saudita, ad oggi, non riescono a sedurre il "polpo". Ed è in questo contesto che sono sorte le voci circa l'interessamento della Juve per Franck ...