Juventus | Fagioli salta il Summer Tour per una tonsillite

(Di venerdì 21 luglio 2023) “Nicolónon partirà oggi con la squadra per loa causa di una”. Lo ha annunciato la società bianconera con un tweet, in vista dellanée negli Stati Uniti che toccherà come tappe San Francisco, Los Angeles e Orlando. Avversari Barcellona, Milan e Real Madrid.era regolarmente tra i convocati di ieri, a differenza di Adrien Rabiot, ai box per un fastidio al polpaccio. Nella scorsa stagione,ha collezionato 37 presenze con 3 gol e 5 assist in tutte le competizioni. SportFace.

Pronti, partenza, via verso gli Stati Uniti . Questa mattina lavolerà in direzione San Francisco, tappa d'apertura della tournée americana che toccherà poi Los Angeles e si concluderà a Orlando, in Florida. California, quindi, per iniziare e si partirà ...Un altro forfait potrebbe essere quello dicome comunicato dalla Juve tramite un tweet: "Nicolónon partirà oggi con la squadra per loSummer Tour a causa di una tonsillite" ...Laha diramato l'elenco dei giocatori che prenderanno parte al tour negli Stati Uniti durante ... Assenti Rabiot per un problema a un polpaccio ea causa di una tonsillite. Non fanno ...Il centrocampista stava recuperando prima del previsto dall'infortunio alla spalla della fine della scorsa stagione. Resterà a Torino, come Rabiot ...Il centrocampista fermato da una tonsillite: non salirà sull'aereo che porterà i bianconeri negli USA. Nicolò Fagioli non partirà con la Juventus per gli Stati Uniti. Il club bianconero volerà oggi in ...