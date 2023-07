Juventus-Barcellona | dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Commenta per primo Laè partita questa mattina per la tournée negli Stati Uniti dove affronterà tre amichevoli di lusso (, Milan, Real Madrid). Due settimane importanti prima di tornare a Torino, per ...... alle ore 4:30 italiane, contro il. Fagioli non è l'unico bianconero rimasto a Torino: anche Adrien Rabiot non è partito a causa di un problema muscolare al polpaccio destro., ...Laè partita per la torunée americana: negli Stati Uniti affronteranno tre amichevoli contro, Milan e Real Madrid. Presente anche il nuovo ds Cristiano Giuntoli, alla sua prima ...

Manca sempre meno all'ufficialità di Arthur come nuovo centrocampista della Fiorentina. Il brasiliano arriva in viola dalla Juventus con la formula di un ...Manca sempre meno all'ufficialità di Arthur come nuovo centrocampista della Fiorentina. Il brasiliano arriva in viola dalla Juventus con la formula di un prestito oneroso a 2 milioni ...