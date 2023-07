Juve | un altro no di Bonucci | respinta anche l'Arabia Saudita

O forse perché qualcheclub ha rilanciato. Ad esempio la Lazio si è di nuovo fatta sentire, ... potrebbe decidere di far fare un investimento a lungo termine alla. E magari potrebbe farlo ...... 'L'giorno ho assistito per curiosità la conferenza stampa di Weah junior. Gli hanno chiesto per quale stracazzo di motivo avesse scelto latra tutte le squadre di pari o maggior livello ......parlato più di tribunali che di. L'arrivo di Giuntoli, inoltre, può essere un valore aggiunto importante" Giuntoli, al Napoli, non ha mai potuto esprimere sé stesso secondo alcuni. Alla...

Juve, altro duello con l'Inter sul mercato Calciomercato.com

Attraverso i propri social, la Juventus pubblica alcune immagini che ritraggono i calciatori bianconeri in partenza per gli Stati Uniti. "In volo verso gli USA", si legge nel tweet.Vlahovic resta al centro del calciomercato. Il centravanti della Juventus ora è finito nel mirino del Real Madrid: mossa diretta di Ancelotti.