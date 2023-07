Juve | si parte per gli Usa senza Rabiot e Fagioli | i convocati

Pronti, partenza, via verso gli Stati Uniti . Questa mattina la Juventus volerà in direzione San Francisco, tappa d'apertura della tournée americana che toccherà poi Los Angeles e si concluderà a ...Un altro forfait potrebbe essere quello di Fagioli come comunicato dallatramite un tweet: "Nicoló Fagioli non partirà oggi con la squadra per lo Juventus Summer Tour a causa di una tonsillite" ...Non fannodel gruppo Bonucci, Arthur (già a Firenze), Pellegrini e Zakaria per motivi legati al mercato. Presenti Vlahovic e Chiesa oltre all'attesissimo Pogba. Ecco tutti i ...La maratona Arthur Melo-Fiorentina è giunta al traguardo con esito trionfale per tutti. La situazione di tutti gli altri elementi della rosa su cui il club bianconero non conta ...Il centrocampista stava recuperando prima del previsto dall'infortunio alla spalla della fine della scorsa stagione. Resterà a Torino, come Rabiot ...