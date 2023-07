Juve | si parte per gli Stati Uniti | il programma della tournée VIDEO

Commenta per primo La Juventus è in partenza per l'America, i bianconeri raggiungeranno gli Stati Uniti per la tournée americana che li vedrà affrontare Barcellona, Milan e Real Madrid. Il tecnico, ...Laè partita per gli Stati Uniti d'America, in direzione San Francisco. Negli States le amichevoli ... Lì si terrà la secondadella preparazione estiva. Paul Pogba nonostante i dubbi degli ...... una vera e propria fede calcistica che diventaintegrante della vita quotidiana. Dazn, ... ecco tutte le partite: derby di Milano alla quarta,- Roma prima di Capodanno Per celebrare il ...

La Juve parte per gli Usa, assenti Rabiot e Fagioli Agenzia ANSA

La Juventus è in partenza per l'America, i bianconeri raggiungeranno gli Stati Uniti per la tournée americana che li vedrà affrontare Barcellona, Milan e Real Madrid. Il tecnico, Massimiliano Allegri, ...Il PSG potrebbe virare le proprie attenzioni su Kane tralasciando la pista che avrebbe portato i parigini su Vlahovic della Juventus ...