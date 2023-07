Juve | Peeters confessa | ' Ho avuto paura di morire Avevo perso tutto'

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'incubo per Daoudasembra finito. Il centrocampista dellada pochi mesi è tornato ad allenarsi dopo la neuropatia che l'aveva tenuto lontano dal campo per quasi un anno ( clicca QUI per ...

L'incubo per Daouda Peeters sembra finito. Il centrocampista della Juventus da pochi mesi è tornato ad allenarsi dopo la neuropatia che l'aveva tenuto lontano dal campo per quasi un anno. Il SudTirol ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Daouda Peeters e Emanuele Pecorino dalla Juventus.

Peeters, la Juve e il calvario: “Sotto shock, avevo paura di morire” Tuttosport

L'incredibile storia del centrocampista belga che il club bianconero ha ceduto in prestito al Sudtirol: il dramma della malattia e la forza di rialzarsi ...L'incredibile storia del centrocampista belga che il club bianconero ha ceduto in prestito al Sudtirol: il dramma della malattia e la forza di rialzarsi ...