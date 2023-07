Juve nei guai | ora è bufera Vlahovic

(Di venerdì 21 luglio 2023)neiin un mercato che sembra sempre presentare nuove problematiche per Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. Cosa è accaduto? Non è e non sarà una sessione estiva facile… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... quindi ad escludere i giocatori che non rientranoprogetti. Da questi esuberi dichiarati, i ... Morata in attesa Lo "schiaffo" a Inter e: quale squadra preferisceVlahovic potrebbe lasciare lain questa finestra estiva di calciomercato. Al momento per il serbo è in pole il PSG, con ... Dusan Vlahovic (LaPresse) - calciomercato.itChi al posto di Vlahovic...Chiesa hapiedi 15 - 20 gol all'anno ma soltanto se sta vicino alla porta'. L'Inter, ma anche Roma e, pensa a Morata come prima opzione: scelta giusta 'È un ottimo usato sicuro. Lo spagnolo ...

Juve, niente amichevole a Villar Perosa: porte aperte allo Stadium Tuttosport

La Juventus è stata al centro di vicende poco nobili con il caso stipendi che ha creato diversi problemi: scoperta la verità su Agnelli.L’attaccante belga respinge le tentazioni dell’Arabia e pensa ai bianconeri mentre si allena tra gli esuberi a Londra ...