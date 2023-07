Juve | Fagioli non parte per gli Usa | il motivo

Il centrocampista non partirà con la squadra per gli States TORINO - Altra defezione in casa Juventus in vista della partenza per gli States. La società bianconera fa sapere che "Nicolónon partirà oggi con la squadra a causa di una tonsillite". L'assenza del centrocampista si somma a quella di Rabiot, pure lui escluso dai convocati per problemi fisici, oltre a quelle di ...Non solo Rabiot, adesso, anche un altro centrocampista bianconero non prenderà parte alla tournée americana: tutti i dettagli. Adesso è ufficiale, lo comunicano anche i social bianconeri. Il ...Dopo Adrien Rabiot (problema al polpaccio) anche Nicolònon prenderà parte alla tournée della Juventus negli Stati Uniti a causa di una tonsillite. Di seguito l'elenco dei convocati, di cui non fanno parte nemmeno Bonucci, Arthur (già a Firenze), ...

13:03 - JUVE ARRIVATA A CASELLE - La Juventus è appena arrivata a Caselle e a breve partirà per gli Stati Uniti. Il primo a scendere dal pullman è stato Massimiliano ...Una rosa lunga, ma con una qualità da alzare. La Juventus parte per la tournée negli USA con la certezze della precedente stagione e qualche rientro dai prestiti.