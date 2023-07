Johnny Depp svela il suo primo autoritratto ' Five' | Non è la cosa più comoda

(Di venerdì 21 luglio 2023)si è messo a nudo in undisponibile per la vendita, ma solo per pochi giorni, l'attore hato la genesi intima del quadro.si mette in gioco come artista a tutto tondo. Dopo la recitazione e la musica sfodera le sue diti di pittore rivelando l'intitolatoche ammette di aver realizzato con un certo disagio. Ieri il sito specializzato Castle Fine Art ha diffuso in anteprima l'del divo 60enne, che è stato messo in vendita per 13 giorni. Il titolo, '', riguarda un numero particolarmente caro a. Il ritratto è dipinto nello stile della precedente serie di dipinti "Friends and Heroes", che ha fruttato a...

La star di Pirati dei Caraibi Johnny Depp ha debuttato con il suo primo autoritratto, Five, e ha raccontato com'è nata l'opera.Il quadro raffigurante il divo di Hollywood sarà in vendita per i prossimi 13 giorni. Dalla precedente collezione, Friends & Heroes, ha incassato oltre 3.6 milioni di dollari.