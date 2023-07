JEREMIAH FRAITES The Lumineers in concerto nel parco di Villa Manin

Leggi su udine20

(Di venerdì 21 luglio 2023) Finora quasi 4.000 persone hanno partecipato ai Concerti neldiEstate 2023. Un numero davvero importante per un cartellone – ideato dall’ERPAC FVG in collaborazione con Vigna PR – che pone l’attenzione sulla ricerca, sulla qualità del cast artistico e su una proposta alternativa. Venerdì 21 luglio alle ore 18:30 nuovo appuntamento e nuovo grande protagonista:(The) sarà inper la prima volta in assoluto in Friuli-Venezia Giulia e presenterà il suo primo lavoro da solista “Piano piano”. “Piano Piano” è un album strumentale, uscito nel 2021, che nella dimensione live diventa uno spettacolo coinvolgente e suggestivo per la sua intimità, un’occasione d’incontro con il pubblico priva di ogni barriera di separazione. ...