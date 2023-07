Jenna Ortega | Anne Hathaway | Matthew McConaughey | perché continuano a lavorare durante lo sciopero?

Tuttavia, non tutti gli attori di spicco sono in sciopero: abbiamo appreso che star come, Matthew McConaughey , Anne Hathaway hanno ricevuto il permesso di portare avanti i loro ...- Pubblicità - Dozzine di film hanno ricevuto l'approvazione dal sindacato SAG - AFTRA per continuare le riprese durante lo sciopero degli attori , inclusi film con grandi nomi come, Matthew McConaughey e Mark Wahlberg . Mentre gli attori di Hollywood sono in sciopero e non lavoreranno con studi affiliati all'Alliance of Motion Picture and Television Producers (...approfondimento Wednesday, Danny Elfman parla dinella serie di Burton Il motivo per cui Elfman avrebbe acconsentito a pagare pur dichiarandosi innocente Secondo un rappresentante di ...

Jenna Ortega, Anne Hathaway, Matthew McConaughey e molti altri attori stanno continuando a lavorare nonostante lo sciopero in corso: ecco perché.Il sindacato SAG-AFTRA ha comunicato di aver approvato 39 progetti che potranno continuare le riprese durante lo sciopero degli attori.