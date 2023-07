(Di venerdì 21 luglio 2023) Il trentaseienne, in un'intervista al programma inglese Good Morning Britain, ha parlato con orgoglio e tenerezza dellamaggiore, principessa del Galles

, il fratello 36enne di Kate , non ha mai nascosto il suo passato difficile, anzi, alla fine del 2017, dopo essersi reso conto di non stare bene, ha chiesto l'aiuto a un professionista ...Tra gli stand c'erano anche due, o quasi,Bond: Daniel Craig e Idris Elba, uno dei favoriti a ... Nel palco reale c'erano anche i principi e le principesse del Galles: Katee il principe ...Tra il pubblico vip c'erano anche Brad Pitt, Billie Jean King,Norton, Hugh Jackman, Idris Elba. Katee William d'Inghilterra, uscita a sorpresa con i tre figli George, Charlotte e ...

James Middleton, le rare rivelazioni sulla sorella Kate: «Conosco tutte le sue stranezze» Vanity Fair Italia

James Middleton, fratello della più nota Kate, parla orgoglioso della principessa del Galles in una rara intervista televisiva ...James Middleton, il fratello 36enne di Kate, non ha mai nascosto il suo passato difficile, anzi, alla fine del 2017, dopo essersi reso conto di non stare bene, ha chiesto l'aiuto a ...