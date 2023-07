Jacobs Buone sensazioni | ma niente gare fino ai Mondiali

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 21 luglio 2023) "Sto meglio, lunedì riprenderò ad allenarmi a pieno regime", ha svelato il bi-olimpionico delle Fiamme Oro ROMA - Marcellnon sarà in pistaaidi Budapest. Per la precisione,al 19 agosto, giornata delle batterie dei 100 metri, specialità in cui ha trionfato alle Olimpiadi