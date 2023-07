Ivo Andri | poeta del dolore e della solitudine Traduzione di Stevka Šmitran

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Di Ivoho ereditato la stessa koiné bosniaca che ho riversato nella cura dell’unicaitaliana di Poesie scelte (2000), tratta dalle sue due raccolte di poesia Ex Ponto (1918) e Inquietudini (1920), scritte durante la prima guerra mondiale, in carcere (Spalato, Maribor e Sebenico) e al confino (Ovarevo e Zenica). Era attivista dell’organizzazione rivoluzionaria “Giovane Bosnia”, dalle cui fila è uscito Gavrilo Princip, il 28 giugno 1914 uccisore dell’Arciduca d’Austria. L’esatto momento in cui, per, la storia universale si fonde con la biografia personale che descrive in una nuova forma di narrazione. La poesia è rivolta alla fede non indottrinata, ma sentita attraverso la propria esperienza spirituale, in cui la sconfitta è vissuta come fine per risorgere. Ilpernon ...