Iva Zanicchi | “L’Aquila di Ligonchio” che continua a volare

(Di venerdì 21 luglio 2023)– Iva, “di”, non ha certo bisogno di presentazioni perché da 60 anni è nel cuore degli italiani, prima come cantante e poi come presentatrice televisiva, attrice e opinionista. Autentica leggenda del Festival di Sanremo, ha il record femminile delle vittorie, ben tre: ha trionfato nel 1967 con ‘Non pensare a me’, nel 1969 con la celeberrima ‘Zingara’, cantata in coppia con Bobby Solo, e infine nel 1974 con ‘Ciao cara come stai?’. Lo scorso anno ha riscosso tanti consensi partecipando al Festival di Sanremo con “Voglio amarti”, che ha confermato quanto ancora oggi questa interprete sia assolutamente in salute, con una voce potente e squillante come ai vecchi tempi. Lunga vita, dunque, a Iva! L'articolo L'Opinionista.

sarà presto a Pescara per girare il nuovo spot della Ristora che verrà realizzato dall'agenzia Jmotion di Pescara. Ecco cosa ha dichiarato 'L'Aquila di Ligonchio': 'Pescara è una città ..., "Nonostante lei" 10 ex aequo. Dik Dik, "Viaggio di un poeta" 10 ex aequo. Nada, "Una chitarra e un'armonica" 12. Tony Cucchiara, "Malinconia" 13 ex aequo. I Nomadi, "Io vagabondo" 13 ex ...Per l'occasione delle premiazioni di Novella 2000 è stata una grande emozione trasportare la divae la celebre Wilma Goich e tantissimi altri artisti che sono arrivati tutti in orario ...

"Riposa in pace": Iva Zanicchi, il mondo della musica è in lacrime | Condoglianze infinite - Metropoli Notizie

LIGONCHIO - Iva Zanicchi, "L'Aquila di Ligonchio", non ha certo bisogno di presentazioni perché da 60 anni è nel cuore degli italiani, prima come cantante ...Oggi 21 luglio sta tornando la voce su Iva Zanicchi morta, ma a conti fatti sono solo titoli concepiti male in Italia ...