Cesare Butini , direttore tecnico dell', ha parlato ai microfoni della Federnuoto in occasione dei Mondiali di2023 : ' Vogliamo far divertire il nostro pubblico e siamo pronti a fare del nostro meglio . Ripetersi non sarà ...Gli italiani in gara - L'è presente con tutti i suoi big. Fra i più attesi protagonisti azzurri tra le corsie della "Marine Messe di" c'è il primatista di 100 dorso Thomas Ceccon. ...E da allora Sky non ha più abbandonato i ragazzi terribili dell': in diretta il Mondiale ... E qui la Francia vorrà mostrare il proprio gioiello, pronto a diventare dopoil volto ...

Italnuoto a Fukuoka, Butini "Mondiali con molte aspettative" Agenzia ... Italpress

FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - L'Italnuoto è pronta a recitare un ruolo da protagonista ai Mondiali. Gli azzurri hanno raggiunto Fukuoka dopo l'ultima s ...L’Italnuoto a Fukuoka, in Giappone, tra correnti meduse e avversità pesca un bellissimo oro. La squadra azzurra chiude la fase del nuoto in acque libere con il primo posto del podio vincendo la la ...