Italiani Under 20 di Atletica | Ostia sul podio | Giampaolo è oro nella marcia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Grosseto – Il primo titolo della rassegna è per Diego(Fiamme Gialle Simoni). Nei 10.000 diil romano dirientra in azione con un successo, a due mesi dal trionfo in azzurro agli Europei a squadre di Podebrady, e si prende un altro tricolore in questa stagione dopo quello dei 5000 indoor. Non è forsennato il ritmo, in una mattina già afosa anche se con cielo in parte velato: crono finale di 44:34.68 per il vincitore che a metà gara stacca Andrea Di Carlo (Studentesca Rieti Milardi), 44:56.67 a una decina di secondi dal personale, mentre è terzo Ivan Ragozzino (Pol. Tethys Chieti, 46:35.30). (Fonte fidal.it)(foto@Mateo/Fidal)