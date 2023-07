Italia femminile | Bonansea | «Vogliamo passare il girone | Gama…»

(Di venerdì 21 luglio 2023) Barbara, attaccante dell’, ha parlato degli obiettivi per il Mondiale delle azzurre Barbaraha parlato al Corriere della Sera del Mondiale dell’. LE PAROLE – «Ilcon Argentina, Svezia e Sudafrica non è semplice, ma lo considero alla portata: se giocheremo bene le nostre carte, contiamo di passarlo. Chiaro poi che il difficile arriverebbe agli ottavi, dove con ogni probabilità incontreremmo l’Olanda o gli Stati Uniti. Io però non voglio più considerarmi inferiore a nessuno né sentir parlare di presunti gap da colmare: ovvio, incon il calcio siamo partite più tardi, ma noi abbiamo voglia, un sacco di passione e anche con le squadre di club abbiamo dimostrato di potercela giocare con ...

... Reair [Milano], Elisa Piscitelli, Futurely [Milano], Dina Ravera, DestinationGroup [Roma], ... l'Italian Tech Week - il Premio GammaDonna per l'imprenditoriainnovativa che terrà ...... la Nazionaleè pronta a scendere in campo per l'esordio al Mondiale che si gioca in ... Dietro le svedesi, l'sulla carta è la seconda forza del girone, e le quote sembrano confermare ...Line up tutta aldomenica 23 luglio per Suoni Controvento, festival itinerante di arti performative ... Catanzaro Jazz Fest, Valdarno Jazz Fest, e i migliori club in(Alcazar, Bravo ...

Quando gioca l'Italia femminile: data e ora della prossima partita Goal Italia

Mentre domenica si chiuderà il Tour de France maschile, nella medesima giornata scatterà il Tour de France Femmes, seconda edizione della Grande Boucle femminile da quanto ...Torino si conferma capitale del tennis a 360 gradi, con uno sguardo importante all'inclusività. Dal 27 al 30 luglio torna, dopo 6 anni di stop, il Trofeo della Mole 2. (ANSA) ...