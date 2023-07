Italia-Cina oggi in tv | Mondiali pallanuoto 2023 | orario 21 luglio | programma | streaming

(Di venerdì 21 luglio 2023) Aidi, venerdì 21, alle ore 10.30ne, il Settebello di Sandro Campagna sfiderà lanella terza ed ultima giornata del Girone B a Fukuoka, in Giappone, al Marine Messe Fukuoka Hall B. Il match è ininfluente: l’ha già vinto il girone e si è qualificata per i quarti di finale. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 10.30 Questa la numerazione dell’: 1 Marco Del Lungo (capitano), 2 Francesco Di Fulvio, 3 Luca Damonte, 4 Luca Marziali, 5 Andrea Fondelli, 6 Alessandro Velotto, 7 Vincenzo Renzuto Iodice, 8 Francesco Condemi, 9 Nicholas Presciutti, 10 Lorenzo Bruni, 11 Edoardo Di Somma, 12 Vincenzo Dolce, 13 Gianmarco ...

LIVE Italia-Cina, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: Settebello in acqua dalle 10.30 OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Cina, Mondiali pallanuoto maschile 2023, Settebello che vuole chiudere a punteggio pieno. La ...