Irreperibile dal 7 luglio | i carabinieri lo trovano in villeggiatura | arrestato

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimo catturando trovato. Ci troviamo ad Agropoli, comune in provincia di Salerno bagnato dal mare. In questo periodo la cittadina balneare è invasa dai turisti e tra le diverse migliaia dei bagnanti c’è ne uno in particolare che merita particolare attenzione da parte deidella sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania. Si tratta del 30enne Antimo Belardo, nato ad Aversa e originario di Sant’Antimo. Sul suo conto pende una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 7scorso dal Tribunale del riesame di Napoli per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Proprio dal 7– giorno di emissione della misura – Belardo si era resoma i...