(Di venerdì 21 luglio 2023) I tifosi dell’non hanno perdonato: il commento di alcuni tra i più famosi sostenitori nerazzurri Il dibattito su Romelu, che al contempo non si è ancora accasato da nessuna parte, continua a tenere banco. La Gazzetta dello Sport è andata a sondaggiare alcuni tifosi eccellenti dell’per capire cosa pensino della vicenda. Margini per una ricucitura o un perdono non sembrano esserci.(giornalista) – «Romelu l’ha fatta grossa. Ma grossa grossa, anche per gli standard dei giocatori e dei procuratori di questa epoca che sono piuttosto aleatori… Poi il tifosoista in questo momento è già scosso di suo, è spiazzato dall’arrivo di Cuadrado subito dopo aver subito la batosta di».(comico) – «Il ...

Stavolta a essere sedotta e abbandonata è stata l'che aveva deciso di riscattare dal Chelsea ...rito Vodoo operato sulla madre in Africa lo avrebbe costretto a cambiare casacca! Beppe,...TRIPUDIO GRIGIOROSSO A vincere la 18a edizione è stata la Cremonese , che quindi succede all', ...lombarda che ha ribaltato l'iniziale svantaggio firmato da Ikeh grazie ai gol di Veto e...Stavolta a essere sedotta e abbandonata è stata l'che aveva deciso di riscattare dal Chelsea ...rito Vodoo operato sulla madre in Africa lo avrebbe costretto a cambiare casacca! Beppe,...

Inter, Severgnini, Bertolino, Boeri, Bonolis: «Lukaku imperdonabile» Calcio News 24

L’aveva dipinta come una storia d’amore al lieto fine. Romelo Lukaku, Big Rom per gli amici, aveva promesso che ...Ieri sul Corriere della Sera, Beppe Severgnini ha dedicato un articolo indignato al caso Lukaku. La storia la conoscete. Lukaku, attaccante del Chelsea in prestito all’Inter, aveva detto che sarebbe v ...