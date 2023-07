Inter-Pergolettese | pagelle | Lautaro Martinez e Mkhitaryan da 8!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’vince con il risultato di 10-0 la seconda amichevole contro la(vedi report). Migliori in campoe Henrikh, entrati nel secondo tempo. FILIP STANKOVIC 6 – Non arrivano tiri dalle sue parti, ma è già la seconda partita per lui da titolare. Può veramente essere il futuro secondo portiere dell’? Inzaghi per ora gli dà fiducia. dal 46? IONUT RADU 6 – Vita facile anche per l’ex Cremonese e Auxerre, che bagna il suo esordio con un clean sheet. dal 68? RAFFAELE DI GENNARO 6.5 – La parata sul tiro da centrocampo vale il ruolo di migliore tra i portieri. Ottimo riflesso.– DIFESA YANN BISSECK 6.5 – La prestazione convince e non poco. In fase di pressing sempre ...