Inter-Pergolettese | oggi nuovo test amichevole | le informazioni

(Di venerdì 21 luglio 2023)è la seconda uscita del precampionato della squadra di Inzaghi. Alle 18 si gioca ad Appiano Gentile, ma rispetto all’allenamento congiunto col Lugano sarà anche visibile in diretta. IN CAMPO –completa la prima parte del ritiro precampionato. La squadra di Simone Inzaghi giocheràalle 18 ad Appiano Gentile, in attesa della partenza per la tournée in Giappone dove disputerà le amichevoli contro l’Al-Nassr di Marcelo Brozovic e il PSG di Milan Skriniar. Questo pomeriggio alla Pinetina sarà unancora morbido, anche più di quello di martedì col Lugano vinto 3-0, sfidando lache ha chiuso all’undicesimo posto nello scorso Girone A di Serie C uscendo poi al primo turno dei play-off contro il Padova. Una sgambata ...

L'Inter di Simone Inzaghi ritorna in campo prima di prendere il volo verso il Giappone per la tournée estiva che vedrà i nerazzurri giocare contro il PSG e l'Al-Nassr. Lo farà oggi, venerdì 21 luglio, ...I due, insieme ai nazionali, hanno iniziato la preparazione lunedì scorso e giocheranno l'ultimo test prima della partenza di domenica per il Giappone ...