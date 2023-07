Inter-Pergolettese 4-0 al 45? | gran gol di Calhanoglu! Un cambio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Termina sul punteggio di 4-0 il primo tempo di, secondo test amichevole di questo precampionato dopo il 3-0 contro il Lugano (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo al Suning Training Centre di Appiano Gentile in questi primi 45 minuti di gioco. PRIMO TEMPO – Tutto facile fin qui inper i nerazzurri, che chiudono il primo tempo sul punteggio di 4-0. Ad aprire le marcature è Joaquin Correa: calcio d’angolo di Stefano Sensi al 19?, Alessandro Bastoni prolunga e il Tucu mette di testa l’1-0. Il raddoppio arriva al 23? sempre su calcio d’angolo, con Hakan Calhanoglu che batte dalla destra e questa volta è Bastoni di testa a siglare il 2-0. C’è spazio poi per lo stesso Calhanoglu al 30? con un forte tiro dalla distanza che vale il 3-0. Prima di fine primo tempo arriva anche il ...

Commenta per primo(3 - 5 - 2): 35 F. Stankovic; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 5 ...(3 - 5 - 2): 1 Soncin; 2 Tonoli, 6 Arini, 5 Capoferri; 7 Bariti, 10 ...La partitadi Venerdì 21 luglio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club APPIANO GENTILE - ...LIVE LA PROBABILE FORMAZIONE:(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Fabbian, Agoumé, Mkhitaryan, Pelamatti; Lautaro, Correa LA CRONACA:

LIVE Inter-Pergolettese 3-0: Correa e Bastoni di testa, Calhanoglu dalla distanza La Gazzetta dello Sport

46' - GOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER! RETE DI DUMFRIES! L'olandese salta più in alto di tutti sul bel cross di Gosens, piegando le mani di Soncin e siglando il gol ...37' - Primo cambio per Inzaghi: dentro Fabbian, fuori Sensi. 35' - Piccolo momento di riposo per le due squadre, con l'arbitro che concede il cooling break. 31' ...