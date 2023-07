Inter-Pergolettese 10-0 | spazio per tutti Poker di Lautaro Martinez!

(Di venerdì 21 luglio 2023) Termina sul punteggio di 10-0, secondo test amichevole di questo precampionato dopo il 3-0 contro il Lugano. Ecco quanto successo al Suning Training Centre di Appiano Gentile dopo il primo tempo terminato 4-0. SECONDO TEMPO – Rivoluzione totale, come prevedibile, nella formazione di Simone Inzaghi: dentro Radu, Stabile, Darmian, Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Frattesi, Cuadrado, Esposito eMartinez. Sebbene i ritmi restino piuttosto bassi, come ci si può aspettare da un impegno precampionato di questo tipo, l’dilaga dopo i quattro gol già segnati nella prima frazione di gioco. Ad aprire le danze nel secondo tempo èMartinez, che al 64? sfrutta un’incertezza del portiere avversario per trovare il tap-in che vale il 5-0. Il gol del 6-0 lo firma Sebastiano ...

FINALE Inter-Pergolettese 10-0: poker di Lautaro, esordi per Thuram, Frattesi e Cuadrado La Gazzetta dello Sport

Continua il precampionato dell'Inter, sfida alla Pergolettese nella seconda amichevole: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.89' - Vitalucci cerca la magia da 60 metri e rischia di beffare Di Gennaro, bravo a sporcare sul palo la traiettoria velonosa dalla distanza. 87' - GOOOOOOOOOOL DELL'INTER!