Inter - Pergolettese 10 - 0 | poker di Lautaro Martinez Esordio per Frattesi

Secondo test stagionale per l'di Simone Inzaghi , che dopo aver battuto 3 - 0 il Lugano infligge 10 gol alla, nell'amichevole disputata ad Appiano Gentile. In attesa di notizie incoraggianti dal mercato, Simone ..., le formazioni ufficiali e i marcatori: . È il momento della tournée: l'vola in Giappone . Tutti i big in campo: Inzaghi non rinuncia al suo 3 - 5 - 2. Il tecnico ..., l'di Simone Inzaghi prosegue la sua preparazione con un'altra vittoria, questa volta ai danni della, formazione lombarda che milita in Serie C . I nerazzurri si sono imposti con il ...

FINALE Inter-Pergolettese 10-0: poker di Lautaro, esordi per Thuram, Frattesi e Cuadrado La Gazzetta dello Sport

L'argentino scatenato nella seconda amichevole stagionale dei nerazzurri: in rete anche Correa, Bastoni, Calhanoglu, Dumfries, Mkhitaryan ed Esposito ...Inter - Pergolettese 10-0 highlights e gol: le azioni principali dell’amichevole pre campionato. In gol anche Correa, Bastoni, Calhanoglu, Dumfries e Mkhitaryan.