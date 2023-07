Inter-Pergolettese 10-0 | Inzaghi testa la squadra senza punti fissi

4 Termina 10 - 0 il secondo impegno del precampionato nerazzurro, con l'che mette alle corde la, realizzando 4 gol nel primo tempo e 6 nel secondo Inzaghi dà spazio a tutti, cambiando l'intera formazione tra prima e seconda frazione di gioco, sempre con ...In Estremo Oriente l'si metterà alla prova al cospetto di Al - Nassr (sfiderà Brozovic) e Psg dopo il netto successo sulla10 - 0 Marcatori: 19' Correa, 23' Bastoni, 31' Calhanoglu, 45+1' Dumfries, 64', 77' rig., 87', 92' rig. Lautaro, 75' Esposito, 85' MkhitaryanPRIMO TEMPO (3 - 5 - 2) : ...

Lautaro scatenato, l'Inter ne segna 10 alla Pergolettese. In rete anche Correa | Primapagina Calciomercato.com

L’Inter vince con il risultato di 10-0 la seconda amichevole contro la Pergolettese (vedi report). Migliori in campo Lautaro Martinez e Henrikh Mkhitaryan, entrati nel secondo tempo. FILIP STANKOVIC 6 ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...