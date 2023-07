Inter-Pergolettese 10-0 | il tabellino della prima partita amichevole

(Di venerdì 21 luglio 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 10-0: questo ilgiocata nel precampionato2023-2024. DOPPIA CIFRA – Quattro gol nel primo tempo e sei nel secondo nellaveraprecampionato dell’, dopo l’allenamento congiunto con il Lugano. Nei cento minuti di gioco contro la(cinque minuti di recupero per ciascun tempo) apre le marcature Joaquin Correa, poi il protagonista diventa Lautaro Martinez che nella ripresa ne firma ben quattro: due su rigore. Gli avversari, formazione di Serie C, sfiorano un incredibile gol da centrocampo con Hide Vitalucci che trova il provvidenziale tocco ...

FINALE Inter-Pergolettese 10-0: poker di Lautaro, esordi per Thuram, Frattesi e Cuadrado La Gazzetta dello Sport

