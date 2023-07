Inter | offerta choc per Lautaro dall’Arabia Saudita | l’argenti ci pensa

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un club dell’Arabiasi è fatto avanti in maniera importante perMartinez, attaccante dell’Secondo quanto riportato da TyC Sports, un club dell’Arabiaavrebbe messo sul piatto un quadriennale da 60 milioni di euro all’anno perMartinez. Al momento l’attaccante argentino non ha ancora preso una decisione, quindi non sono stati avviati contatti ufficiali tra il clube l’. Nel caso in cuidovesse accettare la destinazione, si lavorerà per trovare un accordo con i nerazzurri.