Inter e Lukaku | c’è chi dice sì al perdono | “Nella vita si può sbagliare In campo ha fatto bene”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il neo attaccante dell’Marcus Thuram vestirà la maglia numero 9 rimasta vacante al termine della scorsa stagione. Simbolicamente, sembra la pietra tombale su un possibile ritorno a Milano, sponda nerazzurra, di Romelu. Eppure l’attaccante belga è convinto che qualche spiraglio ci sia ancora: se si parla di numeri di maglia, d’altronde, già l’anno scorso ha indossato la 90. Secondo la Gazzetta dello Sport,nei giorni scorsi – dopo il grande strappo con la società – ha provato a rifarsi vivi con il mondo, a fare qualche passo per ricucire. Avrebbe trovato, almeno per ora, una porta chiusa a doppia mandata. Lo stesso quotidiano sportivo ha raccolti i pareri di ex calciatori nerazzurri e tifosi vip: da Bonolis a Bergomi e Altobelli, in molti sono contrari al suo ritorno. La voce di chi invece ...

... dopo la vicendae le partenze importanti di Onana, Dzeko, Brozovic , Skriniar, D'Ambrosio. Pare però complicato e inverosimile immaginare che il nuovo capitano dell'possa decidere di ...Dall'Italia, però, sia l'entourage del calciatore che l'confermano ancora l'esistenza della ... visto che i nerazzurri stanno per partire in tournée senza, senza la punta che lo sostituirà ......passò verso la fine della carriera dall'alla Juventus. Ma era un'altra epoca, i giocatori non avevano diritti sulle destinazioni, le polemiche non ci furono. Diverso è oggi: sul casol'...

Alessandro Altobelli ha parlato di Lukaku alla Gazzetta dello Sport: "Per me è un no. Lukaku non si è comportato bene. Lui parlava con altre squadre mentre confermava la ...