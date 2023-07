(Di venerdì 21 luglio 2023) Lorenzo, l’ex capitano del Napoli che hato il club azzurro e la serie A per trasferirsi a Toronto, considera oramai chiusa la sua parentesi oltreoceano ed è pronto a tornare. L’attaccante di Frattamaggiore sta valutando l’idea di chiudere la carriera in Italia. Il calciatore napoletano può giocare a grandi livelli ancora per altre stagioni e starebbe maturando l’opportunità di tornare a disputare il campionato di Serie A dopo l’addio al Napoli della scorsa estate. Si era parlato dell’ipotesi Arabia, ma a quanto pare il calciatore preferirebbe vestire la maglia di un club italiano. A Giugno si era parlato della Lazio, di Maurizio Sarri, come possibile destinazione dell’ex azzurro, ma dalle indiscrezioni che arrivano ciessere anche ladi Vincenzo Italiano. La società di Commisso, ...

Insigne lascia il Canada, per lui potrebbe esserci la Fiorentina ... IlNapolista

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Serie A dopo l'esperienza in chiaroscuro al Toronto in terra canadese, piace moltissimo alla Fiorentina di Italiano.