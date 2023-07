Inseguimento tra polizia e rapinatori ad Orta di Atella | sale a 6 il numero degli arresti

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 21 luglio 2023)di. Passa a sei ildelle persone arrestate dopo l’tradi Stato eavvenuto ieri adi, in provincia di Caserta. La Squadra Mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, ha rintracciato e arrestato un complicealtri cinque già presi ieri trovato in possesso di berretti e tesserini della Guardia di Finanza. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dagli agenti a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Altri quattro sono stati arrestati ieri al termine dopo che una delle due vetture a bordo dei quali viaggiavano i banditi è andata a sbattere contro un muro dopo che gli agenti avevano sparato alle ruote. Alcuni presuntie un ...