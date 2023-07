Inps | Cig è possibile anche sotto i 35 gradi se si è al sole

E' possibile attivare laanche per una temperatura sotto i 35 gradi se si lavora sotto il sole o se l'umidità dell'aria aumenta il valore del caldo percepito.... comprensiva del rimando alle indicazioni dell'per la gestione dellaordinaria con causale "eventi meteo - temperature elevate". Il vademecum colleziona le analisi sui rischi lavorativi ...Al momento le aziende possono richiedere all'la cassa integrazione ordinaria in caso di temperature sopra i 35 gradi . Ma per i sindacati "sono troppi". Ieri, giovedì 20 luglio, Cgil, Cisl e Uil ...

Inps, cassa integrazione ordinaria per il caldo: ecco come richiederla Il Sole 24 ORE

E' possibile attivare la Cig anche per una temperatura sotto i 35 gradi se si lavora sotto il sole o se l'umidità dell'aria aumenta il valore del caldo percepito. (ANSA) ...Una postilla riguarda anche chi lavora al chiuso, nel caso di imprevedibili malfunzionamenti dei sistemi di raffreddamento. L'Inps ricorda che l'integrazione salariale per 'eventi meteo' è invocabile ...