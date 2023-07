Inflazione | le città più care | a Genova spese in più per 1 853 euro | Milano quarta Classifica

... soprattutto nelle località di mare, nelled'arte e turistiche come Verona e la sua provincia,... in un momento in cui siamo già così preoccupati dall'. Di tutto c'è bisogno fuorché dell'...... l'assenza dei buoni pasto e i salari non adeguati nonostante l': 'Lasciano Bologna ... 'Si pagano migliaia di euro per la campagna promozionale per ' Bologna30' alla Fondazione ...Inizialmente l'insegna entrerà nelle maggioridel Sud - Est del Brasile, con l'idea di ... Anche in Sud America il lusso risulta meno esposto rispetto al fast fashion a fattori come l', ...

Inflazione e caro vita, ecco la classifica delle città più care d'Italia ilGiornale.it